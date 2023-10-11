حملة السيسي تفتح باب الإنضمام للكيانات الشبابية

أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، فتح باب الإنضمام للكيانات الشبابية، استجابة لطلبهم.

وقالت الحملة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الشباب عماد المستقبل وقوة الأمة، وهم الذين يحملون رؤية وطموحات عريضة لتحقيق النهضة والتنمية في مصرنا الحبيبة، فهم أساس حملتنا الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، ويتم تجسيد هذا الدور الهام للشباب ومشاركتهم الفعالة في بناء وتطوير وطننا.

وتابعت: “ولأن دورهم ذا أثر فعّال وكبير، تتشرف الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بفتح باب الإنضمام للحملة الرسمية عن طريق الرابط التالي (أضغط هنا).

