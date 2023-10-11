رئيس مؤتمر "COP28" يبحث مع بابا الفاتيكان دور القيادات الدينية لتحقيق التقدم المناخي

أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي رئيس مؤتمر "COP28" الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أن الرئاسة تعمل على ضمان احتواء الجميع وحشد جهود كافة الأطراف والمعنيين وجميع شرائح المجتمعات بمن فيهم ممثلو الأديان لتكريس التوافق والتكاتف المطلوب من أجل الوصول إلى أعلى الطموحات المناخية العالمية بالتزامن مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة الإيطالية روما بقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، حيث وجه له الدعوة للمشاركة في القمة العالمية للعمل المناخي التي يحضرها قادة الدول من أنحاء العالم ويستضيفها "COP28" يومي 1 و2 ديسمبر في مدينة إكسبو دبي، كما تناول النقاش أيضا الدور الريادي للقيادات الدينية في تحقيق التقدم المناخي المنشود خلال COP28، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأشار الجابر إلى أن رئاسة "COP28" تهدف إلى تعزيز مشاركة وإسهام القيادات الدينية ودعوتهم للعمل لمواجهة التداعيات المناخية خلال القمة العالمية لقادة الأديان التي ستعقد الشهر القادم في أبوظبي، وأكد أن دعوة البابا فرنسيس للعمل والإنجاز ستلهم الملايين وتسهم في رفع سقف الطموح خلال "COP28" لتلبية الحاجة الملحّة إلى العودة للمسار الصحيح في العمل المناخي.

وأكد الجابر أن العالم في حاجة ماسّة إلى أن يقوم كل فرد بدوره المطلوب لمعالجة الوضع المناخي الحالي، معربا عن ثقته في توحيد الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من الفرصة الأخيرة المتاحة أمام العالم لرفع سقف الطموح والعودة إلى المسار الصحيح وإحياء الأمل الذي تحتاج إليه الأجيال الحالية والمستقبلية.

وأشاد رئيس مؤتمر "COP28" بجهود الفاتيكان في ظل قيادة قداسته لدعم العمل المناخي والدعوة إلى رفع سقف الطموحات في مجالَي مواجهة تداعيات تغير المناخ وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية.