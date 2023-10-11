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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قرارات النيابة في واقعة مقتل شاب علي يد ابن خاله بالجيزة

ارشيفية
ارشيفية
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فتحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها في واقعة مقتل شاب بطعنة نافذة باستخدام «مطواة» بمنطقة أبو النمرس في الجيزة، وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم قتل ابن خاله، بعد نشوب مشاجرة بينهما.

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

وكلفت الطبيب الشرعي بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة، وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وفحصت كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، وأمرت النيابة بحبس المتهم علي ذمة التحقيقات.

وبداية الواقعة بتلقي ضباط مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة المركز.

 وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عامل ونجل عمته قام على إثرها الثاني بالتعدي على الأول بسلاح أبيض مطواه مما تسبب في مصرعه جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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قرارات النيابة مقتل شاب علي يد ابن خاله الجيزة
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