«بسبب تجارة البلح».. استمرار حبس موظف بالأوقاف على يد شقيق زوجته بالجيزة

أمر قاضي المعارضات، بمحكمة الجيزة، بتجديد حبس «فني صيانة» متهم قتل زوج شقيقته بعصا خشبية في الواحات، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت قد باشرت النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها في واقعة مقتل موظف بالأوقاف يدعي «أحمد هلال» ويبلغ من العمر 49 سنة، وذلك في منطقة الواحات البحرية التابعة لمحافظة الجيزة، وبينت معاينة النيابة أن الجثة بها جرح قطعي في الرأس 15 سم، إثر التعدي بالضرب.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بأن شقيق زوجته «فاروق.ع - فني صيانة» وراء الجريمة بسبب خلافات مالية حول تجارة البلح، حيث تعدي عليه بالضرب بـ«عصا خشبية» محدثًا اصابته التي أودت بحياته.

وبناءً عليه فإن النيابة العامة بالجيزة أمرت بحبس المتهم علي ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الموعد المحدد، وطلب تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثمان، عقب الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية اللازمة.

وبدأت الواقعة بتلقي اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بلاغًا من ضباط قسم شرطه الواحات، باستقبال مستشفي الواحات البحرية «أحمد هلال»- موظفا بالأوقاف- 49 سنه- وتبين إصابته جرح قطعي بالرأس 15 سم.

وعلى الفور، أمر اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة بسرعة تشكيل فريق بحث للتوصل إلى الجاني، حيث تمت مراجعة خط سير الضحية وعلاقاته وتوصلت التحريات إلى أن وراء الجريمة «فاروق. ع» فني صيانة- شقيق زوجة الضحية؛ إذ تعدى عليه بالضرب بـ «عصا خشبية»، بسبب خلافات على تجارة البلح، وتم ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة وتولت النيابة التحقيق.