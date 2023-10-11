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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بعد تذيلة إيرادات السينما..سحب مرعي البريمو من دور العرض

مرعي البريمو
مرعي البريمو
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قامت شركة التوزيع الخاصة بفيلم مرعي البريمو بسحبه فيلم من دور العرض لتحقيقة إيردات ضعيفة. 

وحقق الفيلم آخر ليلة عرض له أمس الثلاثاء  إيرادات وصلت 136 جنيه،فيما بلغ إجمالى ما حصده  الفيلم منذ بدء طرحه في أول أغسطس الماضي 17 مليون جنيه.

وتدور أحداث فيلم مرعي البريمو في إطار كوميدي، حول مرعي البريمو، وهي الشخصية التي يجسدها الفنان محمد هنيدي، الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

شارك في بطولة فيلم مرعي البريمو، مجموعة من أبرز الفنانين منهم: محمد هنيدي، غادة عادل، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، محمد محمود، أحمد بدير، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

 

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مرعى البريمو الفنان محمد هنيدي
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