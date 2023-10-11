"الشباب" تشارك وفود دولتي "السعودية وتونس" فى الاحتفال باليوم الوطنى على ضفاف النيل

شاركت وزارة الشباب والرياضة المصرية وفود دولتي "السعودية وتونس" في الاحتفال باليوم الوطنى لكلا الدولتين على ضفاف النيل، وذلك ضمن فعاليات مشروع "سفينة النيل للشباب العربى"، والذى تنظمه الإدارة المركزية لتنمية الشباب – الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، والإدارة المركزية لشئون الوزير، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والاتحاد العربى للتطوع، تزامنا مع إعلان رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى عام 2023 للشباب العربى .

ويشارك بالسفينة 120 من شباب الوفود العربية من 15 دولة ( الأردن – الإمارات – تونس – الجزائر – موريتانيا – جيبوتى – السعودية – البحرين – الصومال – سلطنة عمان – فلسطين – لبنان – ليبيا – اليمن – مصر ) .

وبدأت فعاليات الاحتفال للوفد السعودى بالسلام الوطنى للمملكة العربية السعودية، وكلمة عادل المالكى رئيس الوفد رحب فيها بالحضور وأعرب عن سعادته بالمشاركة مع كافة الوفود العربية، وتطرق أعضاء الوفد للتعريف بالمناطق الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية بالمملكة، بالاضافة إلى التعريف بأهم المنتجات التى تنتجها كل منطقة.

كما تضمنت استعراض الفلكلور التراثى لكل منطقة واهم ما يميزهم من مأكولات وملابس وعادات وتقاليد، كما أوضح أعضاء الوفد السعودى رؤية المملكة 2030، ومنها تنظيم كأس العالم قريبا، معلنين أنهم وصلوا لأكثر من مليون متطوع بالمملكة، وشاركهم فى احتفالهم كافة شباب الوفود المشاركة.

واحتفل أعضاء الوفد التونسى باليوم الوطنى لدولتهم تونس، واستهلوا احتفالهم بالسلام الوطنى للجمهورية التونسية، واستعرضت سهام بن محمد شيخاوى رئيس الوفد لاهم المناطق الموجودة بتونس الخضراء، مع استعراض فيديوهات لاهم الاماكن السياحية بها، وقدم احد اعضاء الوفد قصيدة من ارتجاله فى حب الدول العربية.

كما تضمنت الاحتفالية التعرف على اهم الفنون التراثية والفلكلورية بالدولة، بالاضافة الى أهم المأكولات والحلويات المشهورة بها كل منطقة، علاوة على الفقرات الفنية المتنوعة وأغانى تراثية مختلفة.

وجدير بالذكر أنه تم إطلاق فعاليات السفينة بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وممثلى الاتحاد العربى للتطوع، وممثل الأمانة الفنية للمكتب التنفيذى لوزراء الشباب والرياضة العرب، ورؤساء وفود الدول المشاركة.

وفى السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن رؤية وزارة الشباب والرياضة خلال عام الشباب العربى هى المساهمة فى زيادة مسارات التنمية فى الوطن العربى وبناء مستقبل عربى مستدام، بهدف تمكين الشباب العربى، وإعداد جيل من القيادات العربية الشابة قادرة على بناء مستقبل أفضل للوطن العربى، علاوة على الاستماع إلى آراء الشباب العربى واحتياجاته والبناء على أولوياته، بجانب اعداد قيادات عربية شابة واعدة.