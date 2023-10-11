بسبب القصف على غزة.. استشهاد نجم المنتخب الفلسطيني رشيد دبور

استشهد صباح اليوم الأربعاء، اللاعب رشيد دبور نجم المنتخب الفلسطينى ولاعب فريق أهلي بيت كانون، في دوري قاطع غزة لكرة القدم.

وتعرض منزل اللاعب مساء أمس الثلاثاء، إلى قصف قوي من قوات الاحتلال، مما أدى إلى وفاته تحت الأنقاض.

وصعدت روح اللاعب تحت الأنقاض ، وذلك بسبب القصف العنيف التي تعرض له منزل رشيد دبور فى قطاع غزه.

وكان من المقرر أن يشارك منتخب فلسطين في مباراة ودية أثناء التوقف الدولي الحالي ضد منتخب طاجكستان الجمعة المقبلة ، ولكن الغيت المباراة بسبب الأحداث التي تمر بها دولة فلسطين.









