الولايات المتحدة تقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأربعاء، عن تقديم الولايات المتحدة حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار.

وقال أوستن - في بداية الاجتماع السادس عشر لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية المنعقد في بروكسل - "أنا فخور بأن الولايات المتحدة أعلنت للتو عن أحدث حزمة مساعدات أمنية لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار".

وأشار - وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - إلى أن الحزمة تشمل ذخائر لنظام دفاع جوي جديد ستسلمه الولايات المتحدة قريبا إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى ذخائر مدفعية وصاروخية وذخائر جوية دقيقة وأسلحة مضادة للدبابات ومعدات لمواجهة الطائرات دون طيار.

وأوضح أوستن، أن بهذه الحزمة الجديدة يبلغ إجمالي المساعدات الأمريكية لأوكرانيا نحو 9ر43 مليار دولار منذ بداية الحرب الروسية - الأوكرانية، لافتا إلى أن تحالفا يضم نحو 50 دولة من جميع أنحاء العالم قد اجتمع للالتزام بأكثر من 33 مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا، مبينا أن "مجموعة الاتصال اجتمعت اليوم لتلبية احتياجات أوكرانيا الأكثر إلحاحا وخاصة فيما يتعلق بالدفاع الجوي والذخيرة".

