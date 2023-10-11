رونى يخوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي

أعلن نادى برمنجهام سيتي الإنجليزى رسميا، اليوم الأربعاء، تعيين واين روني مديرًا فنيا للفريق، بعد رحيله عن الدورى الأمريكى.

ورحل روني قبل يومين عن تدريب دي سي يونايتد الأمريكي، وسبق أن درب ديربي كاونتي في إنجلترا.

واعلن برمنجهام، عن تعيين رونى في بيان رسمي، قائلاً: "يسر برمنجهام سيتي أن يعلن عن تعيين واين روني كمدير فني، بعقد مدته 3 سنوات ونصف".

وتابع البيان: "يدعم روني زميله السابق في منتخب إنجلترا أشلي كول، مساعد مدرب منتخب إنجلترا الحالي تحت 21 عاما، وجون أوشيه مساعد مدرب جمهورية أيرلندا، وكارل روبنسون وبيت شاتلوورث اللذان ساعدا روني في دي سي يونايتد".

وأبدى روني، سعادته بالمهمة الجديده فى الدورى الإنجليزى قائلاً: "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى نادي برمنجهام سيتي".

وأضاف: "من الواضح للغاية أن لديهم خطة وملتزمون بتحقيق طموحهم للنادي".

ويحتل برمنجهام المركز السادس في دوري القسم الثاني بإنجلترا.