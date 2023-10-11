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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

أمطار وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الخميس

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية وحار علي جنوب سيناء وشديد الحرارة علي جنوب الصعيد ، وطقس لطيف في اول الليل ومائل للبرودة في اخره علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ومعتدل الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا . 

ويشهد الخميس شبورة مائية صباحا على بعض  الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وأمطار خفيفة علي مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى  علي فترات متقطعة، ونشاط  رياح علي مناطق من جنوب  سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. 

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الخميس ،على القاهرة الكبرى والوجه البحري 29  للعظمى 21 درجة،وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 22 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 34 للعظمى 25 ، وعلى شمال الصعيد 31 والصغري 20، وعلى جنوب الصعيد 35 للعظمى 25 درجة .

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الارصاد حالة الطقس غدا
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