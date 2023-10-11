الرئاسة الروسية: نتمسك بنهج متوازن تجاه النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا تتمسك بنهج متوازن تجاه النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وأضاف بيسكوف- وفقا لما نقلته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الأربعاء- أن روسيا تحافظ على مسافة متساوية في الحوار مع الجانبين، مما يعطيها الحق في المشاركة في عملية التسوية، قائلا "نحن نواصل الحوار مع الجانبين. "بالطبع، لا يمكن إلا إدانة الأعمال التي لا يمكن وصفها إلا بالإرهاب، ولكن يجب ألا ننسى أيضا ما الذي كان يشكل الخلفية لهذا الوضع".

وأوضح بالنسبة لموسكو فمن المهم الحفاظ على نهج متوازن والبقاء على اتصال مع طرفي النزاع"، متابعا "لدينا علاقات تاريخية طويلة الأمد مع الفلسطينيين، ولدينا علاقات تاريخية طويلة الأمد مع الإسرائيليين، ويوحدنا الملايين من مواطنينا الذين انتقلوا للعيش في إسرائيل ويشعرون بالقلق على سلامتهم".

ويرى بيسكوف، أنه يجب على موسكو أن تحافظ على مسافة متساوية" بين الطرفين، مؤكدا أن هذا فقط سيعطينا الحق في المشاركة في عملية التسوية في المستقبل، وطبعا تستطيع روسيا أن تلعب دورا في عملية التسوية وستفعل ذلك.

وكانت حماس قد أطلقت السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.

من ناحية أخرى، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي للرئيس جو بايدنجيك سوليفان إن الولايات المتحدة قادرة على تقديم المساعدة لإسرائيل ومواصلة دعم أوكرانيا في مواجهة التدخل العسكري الروسي.

وردا على سؤال إذا ما كان التصعيد بين إسرائيل وفلسطين سيجعل من الصعب على إدارة بايدن دعم أوكرانيا وحلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، قال سوليفان في مؤتمر صحفي، حسب ما أورده البيت الأبيض، اليوم الأربعاء: "نعتقد أن الولايات المتحدة قادرة على دعم أوكرانيا في أوروبا ودعم حلفائنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ودعم حليفتنا إسرائيل، وقت الحاجة".

وأضاف: "نعتقد أن لدينا الموارد والأدوات والقدرات التي تمكننا من القيام بذلك بفعالية"، مشيرا إلى أن جزء من نشاط الإدارة الأمريكية هو ضمان التنسيق في جميع المسارح في وقت واحد.

وتابع سوليفان قائلا: "من الأفضل دعم الأوكرانيين في وقوفهم بحزم ضد التدخل العسكري الروسي والقيام بذلك على أساس مستدام، ولدينا الميزانية الكافية للقيام بذلك. لدينا أيضًا الميزانية الكافية التي تمكننا من تزويد إسرائيل بما تحتاجه".

يأتي ذلك في الوقت الذي ناقش فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج توريد الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا والخطوات اللازمة لتحقيق قابلية التشغيل البيني لأوكرانيا مع الناتو.

وأكد زيلينسكي -خلال اجتماعه مع ستولتنبرج في بروكسل- الدور القيادي المهم للأمين العام الناتو في تنسيق عمل الحلفاء واتخاذ القرارات لدعم أوكرانيا، كما شكر ستولتنبرج على مشاركته في المنتدى الدولي الأول للصناعات الدفاعية في أوكرانيا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وأعرب زيلينسكي عن امتنانه لإشارة الناتو القوية خلال المنتدى بأن أوكرانيا تحتاج إلى وسائل عالية الجودة بأعداد كبيرة وبسرعة لوقف الطائرات بدون طيار واعتراض الصواريخ.

كما شدد الرئيس الأوكراني على أهمية تعاون أوكرانيا مع الشركات الرائدة في تصنيع الأسلحة في العالم لتنفيذ معايير حلف الناتو في صناعة الدفاع وتعزيز إمكانية التشغيل البيني مع الحلف.

وأعرب زيلينسكي عن أمله في أنه خلال اجتماع مجلس الناتو وأوكرانيا اليوم على مستوى وزراء الدفاع واجتماع وزراء دفاع الناتو غدا، ستتخذ الدول الأعضاء المزيد من القرارات الإيجابية بشأن توريد الأسلحة والمعدات العسكرية لأوكرانيا، وكذلك بشأن تقديم المساعدات الضرورية الأخرى.

وأشار زيلينسكي إلى استعداد الجانب الأوكراني للعمل بنشاط مع الحلفاء للاتفاق على برنامج وطني سنوي جديد معدل يهدف إلى تنفيذ مبادئ ومعايير الناتو في أوكرانيا.

