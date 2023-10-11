كانت مرتبطة عرفيا.. التحقيقات تكشف كيفية تخلص فني لحام من زوجته بحدائق أكتوبر

كشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة تفاصيل جديدة حول العثور على جثة سيدة مذبوحة بأكتوبر وتبين أن السيدة كانت متزوجة عرفيا من أحد الرجال ونشبت خلافات بينهما في الفترة الأخيرة بسبب شكه فى سلوكها.

وأضافت التحقيقات أن زوج المجنى عليها قام باستدراجها وقتلها وألقى جثتها أسفل كوبري زويل بحدائق أكتوبر حتى يبعد الشبهه عنه.

وأشارت التحقيقات إلى أن أحد سائقين اللوادر قام بالعثور على جثه المجنى عليها بمحض الصدفه ومن ثم ابلغ الأجهزة الامنية والتى بدورها كشفت ملابسات الواقعة.

وقررت النيابة حبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات كما طلبت التحريات حول الواقعة واستدعت الطب الشرعي لتشريح جثة المجنى عليها و طلبت تقريراً مفصلا حول الإصابات التي لحقت بها وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية وقرر قاضي المعارضات استمرار حبس المتهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

كانت البداية بتلقي المقدم فريد معاذ رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا من سائق تابع لشركة توصيل مفاداه أنه أثناء مروره أسفل كوبري امتداد زويل المؤدي للطريق الأوسطي بدائرة القسم عثر على جثة أحد الأشخاص. وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة ترتدي عباءة سوداء مذبوحة وبها آثار عدة طعنات نافذة مع خروج أجزاء من أحشائها بالخارج، جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تبين أن وراء إرتكاب الواقعة "فني لحام" زوج المجني عليها عرفيا بسبب شكه في سلوكها وتعدد علاقتها، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.