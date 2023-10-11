ads
الأربعاء 11 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

منصة إعلامية: انقسام أوروبي بشأن قرار وقف المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سلطت المنصة الإعلامية "يوراكتيف" المتخصصة في الشئون الأوروبية، اليوم الأربعاء، الضوء على الانقسامات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعدم تقارب مؤسسات الاتحاد الأوروبي بشأن خطط قطع المساعدات عن فلسطين، ردا على هجوم حماس على إسرائيل الأسبوع الماضي.
وتابعت المنصة: "يعكس استياء الاتحاد الأوروبي الانقسامات طويلة الأمد داخل الكتلة بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على الرغم من أن الدول الأعضاء فيه كانت موحدة في إدانة هجوم السبت الماضي.
وأشارت "يوراكتيف" إلى أن إعلان أوليفيه فارهيلي مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع في منشور على منصة "إكس"، وقف مدفوعات المساعدات الأوروبية إلى الفلسطينيين، أثار ردود فعل من عدة دول أعضاء – بما في ذلك أيرلندا، وإسبانيا، والبرتغال ولوكسمبورج – التي حذرت 
من قطع المساعدات على حساب المدنيين الفلسطينيين، وتساءلت عما إذا كانت المفوضية لديها السلطة اللازمة لاتخاذ مثل هذا القرار.
وعارضت فرنسا تعليق المساعدات التي تستهدف دعم السكان الفلسطينيين في مجالات المياه والصحة والأمن الغذائي والتعليم.
من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأيرلندية: "نعتقد أنه لا يوجد أساس قانوني لقرار أحادي من هذا النوع من قبل مفوض فردي، ونحن لا نؤيد تعليق المساعدات".
 

ads
المساعدات الإنسانية الأوروبية إسرائيل حماس
ads