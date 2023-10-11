رئيس تحرير البوابة نيوز تتبرع بجهاز رسم قلب لمركز أورام المنيا

قامت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة وموقع البوابة نيوز، مساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية لملف الإسلام السياسي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومقدمة برنامج الضفة الأخرى على قناة القاهرة الإخبارية، بزيارة لمركز أورام محافظة المنيا، حيث استقبلها الدكتور ياسر عبدالجواد مدير المركز.

وتناولت الزيارة الحديث عن خدمات المركز وما يقدمه لمرضى الأورام من خدمات صحية وعلاجات، وقامت رئيس تحرير البوابة نيوز بالتبرع بجهاز رسم قلب للمركز، وذلك لخدمة مرضى الأورام من الكبار والأطفال.

كما أشادت رئيس تحرير البوابة نيوز بخدمات المركز وما يقدمه لمرضى محافظة المنيا ومحافظات الصعيد.

وقدمت رئيس تحرير البوابة نيوز شكرها للدكتور ياسر عبدالجواد مدير المركز الذى عبر عن سعادته بهذه الزيارة واهتمام رئيس تحرير البوابة بمرضى الأورام وقيامها بالتبرع بجهاز رسم قلب لمرضى الأورام لخدمة المرضى من الكبار والأطفال.