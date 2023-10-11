ads
الأربعاء 11 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس تحرير البوابة نيوز تتبرع بجهاز رسم قلب لمركز أورام المنيا

رئيس تحرير البوابة
رئيس تحرير البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قامت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة وموقع البوابة نيوز، مساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية لملف الإسلام السياسي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومقدمة برنامج الضفة الأخرى على قناة القاهرة الإخبارية، بزيارة لمركز أورام محافظة المنيا، حيث استقبلها الدكتور ياسر عبدالجواد مدير المركز.

وتناولت الزيارة الحديث عن خدمات المركز وما يقدمه لمرضى الأورام من خدمات صحية وعلاجات، وقامت رئيس تحرير البوابة نيوز بالتبرع بجهاز رسم قلب للمركز، وذلك لخدمة مرضى الأورام من الكبار والأطفال.

كما أشادت رئيس تحرير البوابة نيوز بخدمات المركز وما يقدمه لمرضى محافظة المنيا ومحافظات الصعيد.

وقدمت رئيس تحرير البوابة نيوز شكرها للدكتور ياسر عبدالجواد مدير المركز الذى عبر عن سعادته بهذه الزيارة واهتمام رئيس تحرير البوابة بمرضى الأورام وقيامها بالتبرع بجهاز رسم قلب لمرضى الأورام لخدمة المرضى من  الكبار والأطفال.

387323521_289820467269196_8327045856558215512_n
387323521_289820467269196_8327045856558215512_n
ads
الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة للخدمات الإعلامية قناة القاهرة الإخبارية ملف الإسلام السياسى جامعة المنيا
ads