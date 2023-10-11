غدُا.. "زنوبيا" أحدث انتاج فرسان الشرق بالجمهورية

تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث انتاجها الجديد عرض "زنوبيا" ملكة الشرق، من تأليف محمد زناتي، وتصميم وإخراج كريمة بدير، واعداد موسيقى أحمد الناصر، وتصميم ديكور وملابس أنيس إسماعيل، وذلك في ثلاثة ليالى متصلة فى الثامنة والنصف مساء الخميس، والجمعة، والسبت 12، 13، 14 أكتوبر الجاري، على مسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا المصرية.

يعكس العرض صورة للمرأة العربية الحاكمة القوية الجميلة وتتمثل في الملكة زنوبيا التي اشتهرت بشجاعتها وخوضها حروب عديدة وبسط نفوذها علي آسيا الوسطي ونجحت فى توسيع مملكتها لتمتد من شواطئ البوسفور في تركيا لضفاف نهر النيل بمصر، وباتت مملكة زنوبيا أهم الممالك وأقواها في الشرق وذلك من خلال قصة فتاه تحاول الانتحار بعد أن يأست من الحياة وتتصارع بداخلها روحين احداهما تشجعها علي الحياة والاخرى تدفعها الموت .

يذكر أن فرقة فرسان الشرق يشرف عليها حاليا المدير الفنى عصام عزت، أسستها وزارة الثقافة عام 2009، بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية، ثم أنضمت إلى منظومة فرق دار الأوبرا المصرية وظهرت أول أعمالها عام 2010 باسم الشارع الأعظم بعدها توالت عروضها التى لاقت استحسان واعجاب الجمهور وحققت نجاحاً كبيراً.