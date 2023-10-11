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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تطلب التحريات حول اتهام 3 أشخاص بالتنقيب عن الآثار بالعجوزة

أرشيفية
أرشيفية
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تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول اتهام 3 أشخاص بالتنقيب عن الآثار أسفل منزل بالعجوزة وطلبت النيابة العامة التحريات حول الواقعة.

 كانت قد وردت معلومات إلى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام 3 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملكهم كائن بدائرة القسم.

 وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه، وأمكن ضبطهم وبحوزتهم أدوات التنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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النيابة العامة شمال الجيزة قسم شرطة العجوزة مديرية امن الجيزة
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