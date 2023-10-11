رئيس جامعة المنيا يستقبل الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم رئيس تحرير "البوابة نيوز"

استقبل الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم رئيس تحرير جريدة وموقع البوابة نيوز، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية لملف الإسلام السياسي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومقدمة برنامج الضفة الأخرى على قناة القاهرة الاخبارية وذلك بحضور د. رحاب انور رئيس قسم الاعلام بكلية الآداب جامعة المنيا ود . رحاب انور الاستاذة بقسم الإعلام جامعة المنيا .

وتناولت الزيارة مناقشة ماتم من تطوير وإنجازات بجامعة المنيا والتعاون الذى تم بين كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا وبين البوابة نيوز فى تعيين وتدريب عشرة من الطلاب الأوائل بقسم الإعلام.

واستضافت كلية الآداب بجامعة المنيا رئيس تحرير “البوابة نيوز” بندوة بعنوان “المواقع الإلكترونية الواقع والمستقبل”.

وكرمت كلية الآداب رئيس تحرير البوابة نيوز وسط أجواء ترحيب وسعادة بين الحاضرين وذلك بحضور وكلاء واستاذة كلية الاداب بجامعة المنيا .

وعبرت رئيس تحرير “البوابة نيوز” عن سعادتها بزيارة جامعة المنيا وما تم من إنجازات بالجامعة كما قدمت الشكر لرئيس جامعة المنيا الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة وكل استاذة كلية الآداب وقسم الإعلام مؤكدة انها سعيدة بهذا التكريم الذى تفخر بة لأنها خريجة قسم الاعلام بجامعة المنيا وعبرت عن سعادتها وسط تواجدها بين أساتذتها من كلية الآداب وسط احتفالات وحالة من البهجة والسعادة بين الحضور .

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