بالفيديو.. تفاصيل انطلاق ملتقى الخط العربي بالتزامن مع اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر

قال محمد بغدادي، قوميسير عام ملتقى القاهرة لفنون الخط العربي، إن الملتقى في هذه الدورة يأتي بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، وكان شعار الملتقى هذا العام هو "الخط والنصر" وكيف لعب الخط العربي دورًا كبيرًا عندما ازدانت بعبارات النصر وأخبار سير المعارك على جبهة القنال.

وأضاف "بغدادي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أنه على هامش الملتقى تقام ندوة علمية بهذا العنوان أيضا، ودور الخطاط العربي فى نقل أحداث المعركة من خلال مانشيتات الصحف، موضحًا أن هذا الملتقى يشهد استضافة 172 فنانا من 16 دولة عربية وأجنبية.

وتابع أن صور المانشيتات المعروضة في ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي تم الاستعانة بها من خلال دار الكتب والوثائق القومية والتي تم تكبيرها على لوحات كبيرة وتضمنت تسلسل المعارك منذ بدايتها في السادس من أكتوبر إلى أن تم وقف إطلاق النار وهذا التسلسل مدعوم بالمنشيتات والصور التي تصدرت الصفحات الأولى لمختلف الطبعات.