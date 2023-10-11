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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. كلية الآداب جامعة المنيا تكرم الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم وتهديها درع الكلية

كلية الأداب جامعة
كلية الأداب جامعة المنيا تكرم رئيس تحرير البوابة نيوز
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كرمت كلية الآداب جامعة المنيا، الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم رئيس تحرير البوابة نيوز  ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية لملف الإسلام السياسى بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومقدمة برنامج الضفة الأخرى على قناة القاهرة الإخبارية، وذلك بحضور وكيل   كلية الآداب، والدكتورة رحاب أنور رئيس قسم الإعلام، والدكتورة رحاب سراج بقسم الإعلام  ولفيف من الأستاذة بكلية الآداب.

جاء ذلك خلال الندوة التى استضافت فيها كلية الآداب بجامعة المنيا رئيس تحرير البوابة نيوز،   بعنوان “المواقع الإلكترونية الواقع والمستقبل” وسط أجواء ترحيب وسعادة بين الحاضرين، وذلك بحضور وكلاء وأستاذة كلية الآداب بجامعة المنيا.

وعبرت رئيس تحرير “البوابة نيوز” عن سعادتها بزيارة جامعة المنيا وما تم من إنجازات  بالجامعة، كما قدمت الشكر لرئيس جامعة المنيا الدكتور  عصام  فرحات، وكل أساتذة كلية الآداب وقسم الإعلام، والدكتورة رحاب أنور والدكتورة رحاب سراج، مؤكدة أنها سعيدة بهذا التكريم الذى تفخر به لأنها خريجة قسم الإعلام بجامعة المنيا، وعبرت عن سعادتها وسط تواجدها بين أساتذتها من كلية الآداب وسط احتفالات وحالة من البهجة والسعادة بين الحضور.

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الإسلام السياسي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية القنوات الإخبارية المتحدة للخدمات الإعلامية
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