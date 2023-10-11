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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الرقابة المالية تسمح بدمج الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية في شركة موبكو

الرقابة المالية
الرقابة المالية
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وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو، بشأن قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 3 أكتوبر الجاري، بغرض دعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة للموافقة على السير في إجراءات دمج الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية في شركة موبكو.

وأوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية، في إفصاح لها بالبورصة اليوم، أن ذلك جاء وفقًا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد واستمرار القيد بالبورصة المصرية.

وفي سياق منفصل، حققت البورصة أرباحًا سوقية بنحو 9.5 مليار جنيه في منتصف تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، بدعم من مشتريات المتعاملين المصريين والعرب.

وصعد رأس المال السوقي إلى 1.332.558 تريليون جنيه خلال منتصف تداولات اليوم، مقارنًة بمستوى 1.323.043 تريليون جنيه في ختام تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، لتحقق البورصة أرباحًا سوقية بنحو 9.515 مليار جنيه.

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