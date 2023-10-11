رئيس تحرير البوابة نيوز ضيفة ندوة كلية الآداب جامعة المنيا

استضاف قسم الإعلام بكلية الآداب في جامعة المنيا، الكاتبة الصحفية داليا عبد الرحيم، رئيس تحرير البوابة نيوز، مساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية لملف الإسلام السياسي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مقدمة برنامج الضفة الأخرى على قناة القاهرة الإخبارية.

وذلك بحضور وكيل كلية الآداب ود. رحاب أنور رئيس قسم الإعلام ود. رحاب سراج بقسم الإعلام ولفيف من الأساتذة بكلية الآداب، خلال ندوة الكلية التى كانت بعنوان "المواقع الإلكترونية الواقع والمستقبل".

وتحدثت رئيس تحرير البوابة نيوز عن الصحافة الإلكترونية والصحافة الورقية ومستقبل المواقع الإلكترونية، كما تناولت الفرق بين الصحافة الإلكترونية والورقية ومميزات كل منهما كما فتحت نقاشا مفتوحا مع الطلاب وحثتهم على الجد والاجتهاد والعمل وأن العمل الصحفى يتطلب بذل مزيد من الجهد والتعمق فى الممارسة الصحفية والكتابة المستمرة من أجل صقل مهاراتهم الكتابية والصحفية .

وقام وكيل كلية الآداب واستاذة قسم الإعلام بتكريم رئيس تحرير البوابة نيوز وإهدائها درع كلية الآداب، وذلك خلال الندوة وسط أجواء ترحيب وسعادة بين الحاضرين وعبرت رئيس تحرير البوابة نيوز عن سعادتها بزيارة جامعة المنيا وما تم من إنجازات بالجامعة .

وقد قدمت داليا عبد الرحيم، الشكر لرئيس جامعة المنيا الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة وكل أستاذة كلية الآداب وقسم الإعلام الدكتورة رحاب أنور، والدكتورة رحاب سراج، مؤكدة أنها سعيدة بهذا التكريم الذى تفخر به لأنها خريجة قسم الإعلام بجامعة المنيا، وعبرت عن سعادتها وسط تواجدها بين أساتذتها من كلية الآداب وسط احتفالات وحالة من البهجة والسعادة بين الحضور.

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