ارتفاع الطلب على الذهب في مصر يدفع الأسعار لمستويات 2300 جنيه للجرام

تشهد أسعار الذهب في مصر ارتفاعات متتالية بدعم من ارتفاع سعر الأونصة عالمياً، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن وسط تزايد المخاوف من تصاعد وتيرة الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا جلسة اليوم الأربعاء، عند المستوى 2285 جنيها للجرام قبل أن يرتفع السعر إلى المستوى 2305 جنيهات للجرام كأعلى سعر قبل أن يتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2300 جنيه للجرام.

ويأتي هذا بعد ارتفاع كبير في سعر الذهب يوم أمس بمقدار 40 جنيها ليغلق الذهب عند المستوى 2285 جنيها للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند المستوى 2245 جنيها للجرام.

وتشهد أسواق الذهب المحلية ارتفاعًا في الطلب خلال الفترة الحالية في ظل تزايد الإقبال على الذهب على المستوى العالمي والمحلي كملاذ آمن مع استمرار تصاعد مخاوف الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

وترى الأسواق أن تداعيات الحرب بين حركة حماس وإسرائيل قد تزيد من حدة الأزمة الاقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر، الأمر الذي يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على أسعار الذهب.

من جهة أخرى، نجد أن التوقعات تتزايد باقتراب قرار تعويم سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في ظل استمرار الضغط من الجهات الدولية، واعتماد نجاح مراجعة صندوق النقد الدولي على هذا الشرط.

وتراجع معدل التضخم الأساسي بشكل طفيف على المستوى السنوي خلال شهر سبتمبر ليسجل 39.7% مقارنة مع قراءة أغسطس بنسبة 40.4% وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.

أما بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد أشارت إلى ارتفع معدل التضخم الكلي في مصر بنسبة 38% على مستوى سنوي خلال شهر سبتمبر الماضي وذلك بعد أن كانت قراءة أغسطس مرتفعة بنسبة 37.4%.

وفي سياق منفصل، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2024 إلى 2.9% بينما ثبت توقعاته للنمو في عام 2023 عند 3%.

كما توقع الصندوق أن تسجل مصر أعلى معدل نمو في المنطقة هذا العام بنسبة 4.3% بارتفاع بنسبة 0.5% عن توقعاته في يوليو الماضي، بينما أشار إلى تباطؤ متوقع للنمو في 2024 بنسبة 3.6%.