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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عواد يؤدي تدريبات تأهيلية في مران الزمالك

محمد عواد
محمد عواد
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أدى محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم الزمالك، تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب نادي الترسانة استعدادا للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري.

ويعاني محمد عواد من رشح خفيف في الركبة، مما دفع الجهاز الطبي لوضع برنامج علاجي للحارس.

وقاد محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الزمالك فقرة تدريبات خاصة لمحمد عواد بالتسديد من وضع الثبات دون المشاركة في التقسيمة الفنية.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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محمد عواد الزمالك الدوري سموحة
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