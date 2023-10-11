اليوم.. الدولار الأمريكي في أدنى مستوياته منذ أسبوعين

سجل الدولار الأمريكي أدنى مستوى اليوم منذ أسبوعين تقريبًا في أداء متذبذب يميل إلى الهبوط، وذلك بعد أن انخفض لخمس جلسات متتالية من أعلى مستوى سجله منذ قرابة عام وفقًا لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية.

ويأتي ضعف الدولار، في ظل تعديل الأسواق من توقعاتها بشأن اكتفاء البنك الفيدرالي الأمريكي من رفع أسعار الفائدة هذا العام، ليصبح التركيز الآن منصب على فترة بقاء الفائدة الأمريكية عند أعلى مستوياتها وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على عوائد السندات الحكومية الأمريكية التي تعتبر العدو الأول للذهب حالياً، وفق تحليل جولد بيليون.

من جهة أخرى، نجد أن عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات تراجعت لأدنى مستوى منذ أسبوعين تقريبًا عند 4.544% لتنخفض منذ بداية الأسبوع بنسبة 5%، وذلك بعد تسجيل أعلى مستوى منذ عام 2007 خلال الأسبوع الماضي عند 4.887%.

هذا ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية إلى ارتفاع عوائد السندات وبالتالي إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي يتم تسعيره بالدولار ولا يدر أي فائدة.

واستطاع الذهب الانتعاش من أدنى مستوياته في سبعة أشهر بعد أن غذت التوترات في الشرق الأوسط الطلب على الملاذ الآمن، ولكن الخطوة التالية تعتمد على بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع، والتي تعتبر محورية لتحديد مسار سعر الفائدة القادم من البنك الاحتياطي الفيدرالي.

وقال تقرير “جولد بيليون” إن سوق الذهب يترقب محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر، حيث تبحث الأسواق عن المزيد من التأكيدات بشأن مستقبل أسعار الفائدة والسياسة النقدية الأمريكية.

وارتفعت أسعار الذهب في الصين مرة أخرى بعد إعادة فتح سوق شنغهاي بعد عطلة الأسبوع الذهبي، مما ساعد على دعم ارتفاع واسع النطاق للمعدن الثمين الذي بدأ هذا الأسبوع مع اندلاع الصراع بين إسرائيل وحماس خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ووصل الفارق بين السعر الفوري للذهب في شنغهاي ولندن إلى مستوى 112 دولار، وذلك بالقرب من الفارق القياسي بين البورصتين الذي تم تسجيله في 14 سبتمبر الماضي عند 121 دولار للأونصة.

وكانت الفجوة في سعر الذهب تتسع بشكل كبير في الصين منذ أوائل يوليو، بسبب القيود التي فرضتها الحكومة على واردات الذهب.

وفي أغسطس قرر البنك المركزي الصيني خفض استيراد الذهب قبل التوقف عن ذلك تمام بعد انخفاض قيمة اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ 16 عاما.

ومع دخول السوق الصينية في عطلة كلية تراجعت أسعار الذهب الأسبوع الماضي، لتصل إلى أدنى مستوياتها خلال 7 أشهر في الأسواق الفورية والأسواق الآجلة. ولكن عندما بدأت الأسواق المحلية في الصين التداول مرة أخرى يوم الاثنين الماضي، ارتفع سعر الذهب بما يصل إلى 2.7% في بورصة شنغهاي للذهب، وهو أكبر ارتفاع له في يوم واحد منذ منتصف أغسطس عندما تم فرض ضوابط الاستيراد.

ويدل هذا على التأثير المتزايد لسوق الذهب المحلي في الصين التي تعتبر أكبر مستهلك للذهب في العالم على سعر الذهب العالمي، وعودة السوق إلى العمل بعد العطلة وارتفاع الفارق بين السعر المحلي والسعر الدولي قد يقدم المزيد من الدعم لأسواق الذهب العالمية.