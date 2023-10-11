مصادر رفيعة المستوى تنفي إبلاغ مصر لإسرائيل بنوايا حماس 7 أكتوبر

نفت مصادر مصرية رفيعة المستوى، الأخبار المتداولة عبر تقارير إعلامية إسرائيلية بشأن قيام الأجهزة المصرية بإبلاغ الجانب الإسرائيلي عن وجود نوايا لدى حركة حماس لتنفيذ الهجوم الذى جرى في السابع من أكتوبر.

وأضافت المصادر فى تصريحات مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الموقف المصري ثابت من القضية الفلسطينية وهو ما تقوله مصر في العلن من التمسك بثوابت القضية الفلسطينية، وباشرت الأجهزة المصرية منذ اللحظة الأولى اتصالاتها مع الجانبين من أجل التهدئة ومنع التصعيد.