أداء صلاة الجنازة على جثمان المخرج علاء محجوب بمسجد الحصري

بدأت منذ قليل صلاة الجنازة على جثمان المخرج الراحل علاء محجوب بمسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

وقد وصل جثمان المخرج الراحل قبل قليل إلى مسجد الحصري بحضور أهل الراحل واصدقائه.

ونعت نقابة المهن الموسيقية في بيان لها المخرج علاء محجوب والد المطربة نسمة محجوب، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء بأحد المستشفيات إثر أزمة صحية حادة.

يشار إلى أن الراحل علاء محجوب هو مخرج روائي ولد عام 1952، حصل على دبلوم فنادق من معهد جلوستر بلندن عام 1974 بكالوريوس التجارة عام 1977 بالقاهرة.

وسافر محجوب إلى أمريكا، حيث حصل على ماجستير فى التسويق والإعلان عام 1981 ثم بكالوريوس فنون قسم الإخراج السينمائي من جامعة كولمبيا عام 1984.

وشارك محجوب في العديد من الأعمال الفنية، حيث أخرج 3 أفلام روائية وأكثر من 120 إعلانا تليفزيونيا وأكثر من 200 فيلم تسجيلي وبرامج تليفزيونية وحفلات .