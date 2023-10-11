حزب المؤتمر: نؤيد وندعم جميع قرارات القيادة السياسية المصرية بشأن القضية الفلسطينية

اعتبر حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر ومؤسس مجلس القبائل العربية، أن تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن مصر لا تتخلى عن التزامها بالقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وأن مصر تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في المنطقة، وكذلك على الساحة الفلسطينية واصفُا التصعيد الحالي بالخطير للغاية وله تداعيات قد تطول أمن واستقرار المنطقة بمثابة دليل قاطع على استمرار الدور التاريخي والمحوري تجاه قضايا الأمة العربية وفى مقدمتها القضية الفلسطينية تعكس موقف مصر الواضح قيادة وشعبا تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد حزب المؤتمر، أننا جميعا ندعم ونؤيد جميع القرارات التى تتخذها القيادة السياسية المصرية، وأننا نقف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل ما يتخذه من قرارات تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرة والعيش في وطنا عزيزا مكرما دون التدخل فى شئونه الداخلية.

وأضاف حزب المؤتمر، أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ينتهك كافة المواثيق الدولية في ظل صمت عالمي غير مبرر يعكس حجم المأساة الحقيقية التى يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق على أراضيه المحتلة، مؤكداً أن تصريحات الرئيس السيسي جاءت في توقيت مناسب أمام الاعتداءات الوحشية الإسرائيلية غير المسبوقة ورغبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القضاء على قطاع غزة، وتهجير المواطنين من أبناء الشعب الفلسطيني.

وثمن حزب المؤتمر، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى معتبراً هذه التصريحات بمثابة رسائل مباشرة إزاء التصعيد الخطير الجاري في القضية الفلسطينية وبالتحديد في قطاع غزة ،مطالباً بضرورة أن يسارع المجتمع الدولي في تنفيذ رؤية مصر والتى تتمثل فى أن السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين.