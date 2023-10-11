العراق: القبض على ثلاثة عناصر من تنظيم "داعش" في الأنبار غربي البلاد

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، القبض على ثلاثة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة الأنبار، غربي البلاد.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الأربعاء - أنه في عملية نوعية، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة العاشرة التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية، وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الأربعين، ومن خلال كمين محكم في منطقة النعيمية، جرى إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بالإرهاب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في قضاء الفلوجة".

وأضافت" أن الإرهابيين ينتمون إلى عصابات داعش الإرهابية ويعملون بصفة جنود في صفوف داعش"، مشيرة إلى أنه تم تسليم المتهمين إلى جهة الطلب، بعد إكمال الإجراءات اللازمة بحقهم".