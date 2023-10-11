بابا الفاتيكان يعبر عن "قلق بالغ" بشأن الحصار على غزة

أعرب البابا فرنسيس، اليوم الأربعاء، عن قلقه إزاء الحصار الكامل المفروض على قطاع غزة.

وقال البابا فرنسيس في تصريحات نشرتها وكالة "فرانس برس": "أشعر بقلق بالغ إزاء الحصار الكامل الذي يعيش تحته الفلسطينيون في غزة، حيث هناك الكثير من الضحايا الأبرياء".

وفي إطار العدوان الشامل على شعبنا الفلسطيني، قرر وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، فرض حصار كامل على قطاع غزة، بما يشمل منع الغذاء وقطع الكهرباء والوقود عن القطاع.

وارتفع عدد الشهداء من أبناء شعبنا نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 973 شهيدا، بينما وصل عدد الجرحى إلى أكثر من 5130 جريحا.

وقالت وزارة الصحة، إن 950 شهيدًا ارتقَوا في قطاع غزة، وأصيب 5000 آخرون في الغارات المستمرة على أنحاء القطاع كافة، لليوم الخامس على التوالي.

وفي الضفة الغربية، ارتفع عدد الشهداء إلى 23 شهيدًا، بعد ارتقاء الشهيدين عبد الرحمن فرج، وعلي "عبيسان" العباسي، برصاص الاحتلال في حي عين اللوزة في بلدة سلوان بمدينة القدس، وأصيب نحو 130 آخرين.