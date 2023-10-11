بالفيديو.. عضو بالقومي للمرأة: "فخورة بالمبادرات والمشروعات لدعم الفتيات في مصر"

قالت الدكتورة لبنى خيري، عضو المجلس القومي للمرأة والمحاضر بالجامعة العربية: "فخورة بكل التطوير الذي حدث والاهتمام الكبير بالمرأة، لأن كل بنت أصبح من حقها تحل وتنفذ حلمها"، مشيرة إلى أنه أصبح هناك مبادرات ومشروعات كثيرة تتعلم الفتيات من خلالها وتستطيع التعبير عن نفسها، ومنها مبادرة دوي لتمكين الفتيات فى المحافظات.

وأضافت "لبنى" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن تلك المبادرات أتت لتكون الفتيات مفيدة لنفسها ولمجتمعها، موضحة أن الضغوط التي كانت تتعرض لها الفتيات أكثر كانت ثقافية أو مجتمعية بدأت بالتحركات الكثيرة التي تحصل من مبادرات الدولة أن تنتزع.

وتابعت أن الأسر أصبحت الأن تدرك دور الفتاة وأهمية تعليمها واستقلالها المادي، موضحة أن الـ 9 سنوات الماضية هي سنوات ذهبية للمرأة المصرية، قائلة: "مفيش مقارنة بين اللي كان حاصل قبل الـ9 سنوات وبين الوضع الحالي وأصبحنا نغطي جمهورية مصر العربية كلها ولم نعد نهتم بمجال واحد بل استراتيجية المرأة أصبح لها أكثر من محور ودعم للمرأة في أكثر من قطاع".