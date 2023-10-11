هازارد يفتح التساؤلات حول عدم قبوله الانتقال للدوري السعودي أو الأمريكي قبل الاعتزال

فتح البلجيكى أيدين هازارد اللاعب السابق لريال مدريد الإسبانى، الباب أمام التساؤلات بعدما أعلن اعتزاله كرة القدم أمس الثلاثاء، لماذا لم يقبل عروض الدوري السعودى أوالأمريكى.

وأعلن هازارد صاحب الـ 32 عاما، رسميًأ الاعتزال بشكل نهائى بعد رحيله عن ريال مدريد فى الميركاتو الأخير، رغم أنه كان يستطيع البقاء في الملاعب لفترة أطول.

وكان هازارد قد تلقى عروضا مغرية من الدورى السعودى ونظيره الأمريكى، حسبما اكد خبير سوق الانتقالات في أوروبا فابريزيو رومانو.

وقال رومانو، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "توتير"، عن العروض التى تلقاها هازارد، قائلاً: "لم يكن هازارد مقتنعًا بعروض الدوري الأمريكي والأندية السعودية في الأشهر الـ4 الماضية، وهذا يعود إلى أنه كان يفكر بالفعل في الاعتزال".

وكان هازد قد كتب في بيان اعتزاله: "يجب أن تستمع إلى نفسك وتقول توقف في الوقت المناسب".

وأضاف: "بعد 16 عامًا وخوض أكثر من 700 مباراة، قررت إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف".

وتابع: "لقد حققت حلمي ولعبت واستمتعت في العديد من الملاعب حول العالم.. خلال مسيرتي كنت محظوظًا بمقابلة مدربين وزملاء رائعين.. شكرًا للجميع على هذه الأوقات الرائعة، سأفتقدكم جميعًا".

وأشار إلى : "أريد توجيه الشكر للأندية التي لعبت لها، ليل وتشيلسي وريال مدريد، كما أشكر الاتحاد البلجيكي على اختياري في المنتخب".

وأكمل: "شكر خاص لعائلتي وأصدقائي والمستشارين والأشخاص الذين كانوا قريبين مني في السراء والضراء".

وأنهى: "أشكر جماهيري على متابعتي طوال هذه السنوات، وتشجيعكم لي في كل مكان لعبت فيه.. الآن الوقت المناسب للاستمتاع مع أحبائي وخوض تجارب جديدة.. أراكم قريبًا خارج الملعب".

