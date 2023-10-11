وكيل تعليم دمياط يتابع حضور مدرسين إدارة كفر سعد

أجرى المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة، في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة منال عوض محافظ دميـاط.

وبدأ وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، جولته، بتفقد مدرسة كفر المنازلة الإعدادية بإدارة ميت أبو غالب التعليمية، وتابع انتظام الدراسة بجميع الصفوف ودفاتر تحضير المعلمين، مشيدا بمستوى الطالبات وحثهن على الاستذكار الجيد وتحصيل الدروس أولا بأول.

وتبادل الحديث مع الطلاب حول أهمية التعليم وضرورة التسلح به كأداة لمستقبل أفضل ومواجهة تحديات الحياة، وأشاد بجهد المعلمين متمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز.

كما تفقد "وكيل الوزارة" مدرسة الشهيد رضوان الابتدائية بالبصارطة بإدارة دمياط التعليمية، وتابع الفصول الدراسية وحجرات الأنشطة المختلفة مؤكدا تفعيل ممارسات الأنشطة التربوية المختلفة.

وأعلن المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط، عن حصول 21 مؤسسة تعليمية بتعليم دمياط على شهادة جودة التعليم والاعتماد تتويجًا للجهود التي تقوم بها الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، للارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة والدعم المتواصل من المهندس على عبد الرؤوف وكيل الوزارة وعبد العليم جمعة وكيل المديرية.

كما تم اعتماد 21 مؤسسة بقراري مجلس إدارة الهيئة برقم 228 بتاريخ 30/8/2023 و229 بتاريخ 27/9/2023، وبذلك فإنه تم ظهور جميع المؤسسات التي تم زيارتها خلال 2022/2023 بمحافظة دمياط.

وحصلت إدارة دمياط التعليمية على اعتماد مدرسة دمياط الثانوية الصناعية الفنية، وهى أول مدرسة ثانوى فنى تعتمد بمحافظة دمياط ومدرسة دمياط الرسمية الجديدة للغات؛ إذ أعلن المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية التعليم في محافظة دمياط عن اعتماد الجودة في المدارس والمؤسسات التعليمية المذكورة في دمياط.