رئيس جامعة سوهاج يبحث آليات التعاون المشترك مع وفد مصنع أسمنت المصريين

استقبل الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، وفد مصنع أسمنت المصريين، وذلك لبحث آليات التعاون المشترك وكيفية الاستفادة من الخبرات العلمية والعملية لدى الطرفين، وذلك بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد قاسم عميد كلية الهندسة، والدكتور حمدي حسانين مدير وحدة الاستدامة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة، وممثلي المصنع المهندس محمد عبد المعطي رئيس قطاع العمليات، المهندس أيمن المحتسب مدير المصنع، والدكتور الكيميائي علي حنفي مدير الجودة والبحث العلمي.

وأوضح الدكتور حسان النعماني، أن الاجتماع ناقش سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين الجانبين، والاتفاق على عقد بروتوكول تعاون فى عدة مجالات، ومنها الاستفادة من الخبرات العلمية والعملية وتبادل الزيارات مع أعضاء هيئة التدريس بكليات العلوم والهندسة والتكنولوجيا والتعليم، وأيضاً إتاحة البرامج التدريبية وورش العمل للطلاب والخريجين للتعرف على كل ماهو جديد فى مجال صناعة الأسمنت، وتوفير الدعم الفني والمادي للأبحاث العلمية المتميزة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات فى مجال إعادة تدوير المخلفات واستغلالها فى مجالات صناعة الأسمنت، وذلك بما يتماشي مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي من ربط البحث العلمي بحل قضايا المجتمع المصري، ومنها تدوير المخلفات الصناعية.