سفارة فلسطين بالقاهرة تشكل لجنة متابعة لرصد تطورات العدوان الإسرائيلي الدموي

أعلنت سفارة دولة فلسطين في مصر، عن تشكيل لجنة متابعة إعلامية ،تواصل العمل فيها على قدم وساق لإمداد البعثات الدبلوماسية الأجنبية والعربية، وكافة وسائل الإعلام المصرية ووسائل التواصل الإجتماعي، والأحزاب والنقابات بمصر، لوضعهم في صورة المستجدات الميدانية جراء العدوان الإسرائيلي الدموي الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني ؛ وتصاعد حملات القتل والهدم والتنكيل بأبناء شعبنا، واستمرار آلة الحرب الإسرائيلية في تدمير وقتل كل ما هو فلسطيني.

وأفادت السفارة في بيان لها بتوظيف كافة الجهود الدبلوماسية والإعلامية لتوفير الحماية لأبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وأنحاء الأراضي الفلسطينية في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية والقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، موضحةً أنه منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا الفلسطيني، أُجريت اتصالات مكثفة وعقدت اجتماعات على مختلف الصعد الدبلوماسية الرسمية والشعبية والثقافية والفكرية ومع كتاب الرأي والأحزاب والنقابات ووسائل الإعلام المصرية والأجنبية وكافة مكونات الشعب المصري؛ لتزويدهم بتطورات ما يتعرض له شعبنا من انتهاكات خلال الحرب المفتوحة التي يشنها الإحتلال منذ أكثر من 75 عام مضى، تواترت فيها الأحداث مؤخرا بهجوم تدميري على قطاع غزةً، وذلك من أجل حشد أوسع إدانة لجرائم الاحتلال وانتهاكاته، وحث المجتمع الدولي على ممارسة أقصى أشكال الضغوط على حكومة الاحتلال لوقف جرائمها التي ترقى لمستوى جرائم الحرب والإبادة الجماعية الممنهجة، وتوفير المساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة، وتوفير الحماية الفورية لشعبنا الفلسطيني.

وتثمن سفارة دولة فلسطين بالقاهرة دور قادة الرأي والمثقفين والإعلاميين الحريصين على ابراز الصورة الحقيقية للصراع ومكوناته وخلفياته مع المحتل الإسرائيلي ؛ مما يلعب دورا أساسيا في مجابهة الدعاية الإسرائيلية المضادة التي لا تتوقف آلية بث الشائعات وترويج الأكاذيب من قبل المحتل الإسرائيلي ومن يواليه عن ترويجها، للنيل من عزيمة التضامن الإنساني لكل حر مؤمن بعدالة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع العالم أجمع.