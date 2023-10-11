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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصليب الأحمر الدولي: غزة تتجه صوب الانهيار الكامل في شتى القطاعات

قطاع غزة
قطاع غزة
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أكد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة هشام مهنا، اليوم الأربعاء، أن الوضع كارثي بشكل كبير، ويتجه إلى الانهيار الكامل، عقب الغارات الإسرائيلية المكثفة المستمرة منذ السبت الماضي على القطاع.
وأعرب مهنا ـ في مقابلة خاصة مع قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية اليوم ـ عن تعازيه لأسر ضحايا الأحداث الراهنة في غزة، مطالبا بضرورة توفير ممرات إنسانية إلى القطاع.
وأشار إلى بشاعة الأعمال التصاعدية العسكرية في غزة، كاشفا في الوقت نفسه عن قرب إغلاق محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع خلال الساعات القادمة بسبب نقص الوقود.
وحذر المسؤول الدولي من عواقب توقف المحطة الكهربائية الوحيدة في غزة على كافة الخدمات من بينها إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي بالإضافة إلى القطاع الصحي وخدماته الذي يعد في هذه اللحظة من أهم القطاعات لإنقاذ حياة المصابين في أعمال العنف الراهنة في القطاع، مشددا على ضرورة وقف الأعمال التصعيدية في غزة والالتزام بكافة القرارات الدولية بشأن القضية الفلسطينية.
 

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الصليب الأحمر الدولي غزة فلسطين
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