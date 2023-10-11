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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الكويت وإيران تبحثان تعزيز التعاون لضمان أمن وسلامة قطاع غزة

وزير الخارجية الكويتي
وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر
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تلقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور حسين أمير عبد اللهيان جرى خلاله بحث التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لضمان أمن وسلامة أهالي قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم الأربعاء، إن الشيخ سالم الصباح أكد أهمية ضمان عدم اتساع دائرة الصراع والعمل على تخفيف حدة التوتر ووقف التصعيد الدائر وصون أرواح المدنيين الأبرياء وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى غزة كما تم بحث عدد من الموضوعات الأخرى محل الاهتمام المشترك. 

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قطاع غزة الكويت إيران
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