انتصارات أكتوبر المجيدة على مائدة مجمع إعلام طور سيناء

نظم مجمع إعلام طور سيناء التابع لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الأربعاء، ندوة تثقيفية بعنوان “نصر أكتوبر وخطة الخداع الاستراتيجي” بمدرسة الأهرام الرسمية للغات بالتعاون مع إدارة الطور التعليمية بحضور سيد حبيب مدير المدرسة وحاضر فيها العميد سامح المتولى عطية المستشار العسكرى السابق ورئيس مجلس مدينة أبو رديس، وذلك فى إطار احتفالات مصر باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر المجيدة ومرور خمسين عاما على نصر أكتوبر خمسون عاما من العزة والكرامة.

وأكد العميد سامح المتولى عطية المستشار العسكرى السابق، أن حرب أكتوبر هى أكبر حدث تم فى تاريخ مصر الحديث وأن الصراع العربى الإسرائيلى موجود إلى أن تحل القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن الصراع العربى الإسرائيلى مر بأربعة جولات شارك فيها كل الجيوش العربية وأن هناك عمليات كثيرة تمت قبل بدء الحرب ومنها عمليات 101 يوم خلف خطوط العدو، وفى شهر يونيو عام 1972، وضع الرئيس الراحل أنور السادات خطة الخداع الاستراتيجي والتى تسمح لمصر بالتفوق على التقدم التكنولوجى والتسليحى الإسرائيلي عن طريق اخفاء اى علامات تدل على الاستعداد للحرب وحتى لا تقوم إسرائيل بضربة استباقية اجهاضية للقوات المصرية فى مرحلة الاعداد.

وأشار إلى أن خطة الخداع اشتملت على 6 محاور رئيسية واتخذت القيادة السياسية مجموعة من الاجراءات بهدف تضليل العدو برفع شعار اللاحرب واللاسلم والذى أربك حسابات العدو الاسرائيلى، كما اشتملت خطة الخداع الخاصة بحرب اكتوبر على الجانب الإعلامى والاقتصادي والسياسي.

وأوضح أنه على مدار ستة أعوام من التدريب المستمر للجيش استعدادًا لخوض الحرب وخطة الخداع والسرية التامة وعدم معرفة ساعة الصفر الا قبل بدء الحرب بوقت قليل واختيار الوقت المناسب لانطلاق الشرارة الأولى للحرب الساعة 2 وخمس دقائق ظهرا لاحتفالات اسرائيل فى هذا اليوم بعيد الغفران وايضا لانه الوقت المناسب فى المد والجز للمياه فى القنال لسهولة عبور فرق المشاه.

وعن رأى القادة العسكريين الإسرائيليين فى حرب اكتوبر، قال: "باعتراف وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك بأنها كانت بمثابة زلزال هز إسرائيل وقالت رئيسة وزراء اسرائيل إن حرب أكتوبر لم تكن حدث عسكري كبير أو رهيب وإنما مأساة فقد صرحت قبل الحرب بان مصر لا تملك القدرة على شن حرب ولا يوجد بها قائد يستطيع اتخاذ قرار الحرب .

وتابع: أن هناك الكثير والكثير من آراء القادة العسكريين الإسرائيليين عن حرب أكتوبر وتفوق القوات المصرية على الاسرائيلية.

وفى نهاية اللقاء، أشار المستشار العسكري إلى أهمية توعية الشباب لاستلهام روح اكتوبر وتلاحم الشعب مع قواته المسلحة وأن الجيل الحالى لم يشهد الحرب ولكننا نمر بأزمات تواجه الوطن فبالعمل والعلم نستطيع بناء مصر الجديدة قادرين على عبور المستقبل.

وأدار اللقاء إيهاب عبدالله مدير المجمع قطاع الإعلام الداخلى (تواصل. تنمية. تثقيف. تدريب. توعية).

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