أوكرانيا: الجيش الروسي يقصف 25 بلدة في إقليم زابوروجيا خلال 24 ساعة

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني يوري مالاشكو صباح اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي قصف 25 بلدة تابعة للإقليم خلال الـ(24) ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن مالاشكو قوله - في تصريح له - "أمس، شن الجيش الروسي 127 غارة على 25 منطقة مأهولة بالسكان. وسقط إجمالي 101 قذيفة مدفعية على أراضي بلدات هوليايبول وأوريكيف وزاليزنيتشن وبيلوهيري ومالينيفكا وستيبنوهيرسك وكاميانسكي وستيبوف وبياتيخاتكي ولوبكوف ولوكيانيفسكي، وبلدات أخرى في "خط النار".

وأضاف المسئول الأوكراني أن الجيش الروسي فتح النار على قرية ناديا ونفذ غارات جوية على بلدات أوريكيف وروبوتاين ومالا توكماشكا و6 غارات أخرى شملت بالمدفعية الثقيلة على نوفودانيليفكا وروبوتاين ومالا توكماشكا، كما تم تسجيل 15 غارة بطائرات بدون طيار في ليفادني وروبوتاين وتشاريفني ونوفويفانيفكا وتيميريفكا ونوفودانيليفكا.

وأوضح أنه تم تقديم 21 بلاغا عن تدمير المباني السكنية ومرافق البنية التحتية لكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن.

