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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. رئيس جامعة المنصورة يكشف تفاصيل دخول 55 عالمًا قائمة ستانفورد

جامعة المنصورة
جامعة المنصورة
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كشف الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، تفاصيل دخول 55 عالما من جامعة المنصورة قائمة ستانفورد للأكثر تأثيرا مرجعيا، لافتا إلى أن هذا الأمر إضافة كبيرة للجامعة، مقدما التحية لهؤلاء العلماء على جهودهم وكونهم ضمن أفضل 2% من علماء العالم.

وأوضح رئيس جامعة المنصورة، في مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح” عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن الاهتمام الكبير من القيادة السياسية له كل الفضل، خاصة مع مضاعفة الأموال المخصصة للأبحاث في الجامعة؛ إذ وصلت إلى 55 مليون جنيه بعد أن كان 3 ملايين فقط.

وتابع رئيس جامعة المنصورة، أن هذا الأمر في غاية الأهمية لتطور الأبحاث، خاصة في مواجهة الأمراض الحديثة والأمراض المترتبة عليها ومواجهة التغيرات المناخية وما يؤثر على العالم خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن أهمية هذه الأبحاث هي السبب في دخولهم القائمة.

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المنصورة الأموال الأبحاث الجامعة التغيرات المناخية
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