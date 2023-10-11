"الصحة العالمية": الإمدادات المخزنة مسبقا في 7 مستشفيات في قطاع غزة استنفدت تماما

أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة طارق جاساريفيتش، أن الإمدادات المخزنة مسبقا في سبعة مستشفيات رئيسية في قطاع غزة استُنفدت تماما، وأن المنظمة تعكف على إعادة برمجة مبلغ مليون دولار أمريكي لشراء الإمدادات الطبية الأكثر إلحاحا من السوق المحلية لسد الفجوات المطلوبة، مجددا دعوة المنظمة إلى الوقف الفوري للعنف، مشيرا إلى الحاجة لإقامة ممر إنساني لإيصال الإمدادات الضرورية.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار مسؤول الصحة العالمية إلى وقوع 13 هجمة صحية في قطاع غزة منذ بداية الهجوم الحالي، ما أدى إلى مقتل ستة من العاملين في القطاع الصحي، وإصابة أربعة آخرين، وتضرر تسع سيارات إسعاف، وثمانية مرافق صحية.