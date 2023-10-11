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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

16 شهيدا فلسطينيا جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزلين على رؤوس ساكنيهما جنوب غزة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة
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قصفت طائرات حربية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، منزلين على رؤوس ساكنيهما دون سابق إنذار في مدينة "خان يونس" جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء 16 شهيدًا على الأقل. 
وأفادت مصادر في القطاع بأن طائرات الاحتلال قصفت المنزلين ما أدى إلى ارتقاء 8 شهداء من كل منزل، إضافة إلى إصابة العشرات. 
وما زالت مدفعية الاحتلال تقصف بشكل عنيف المناطق المُحاذية للشريط الحدودي، خاصة منطقة شرق خان يونس، وشمال قطاع غزة، فيما واصلت زوارق الاحتلال قصف كل المناطق المُحاذية للبحر.

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طائرات الاحتلال غزة
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