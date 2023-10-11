"العمل": ختام برنامج تدريبي لفتيات الأقصر على مهنة الخياطة بوحدة متنقلة

قالت وزارة العمل فى بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة الأقصر اختتمت فعاليات الدورة التدريبية المجانية للفتيات على مهنة التفصيل والخياطة بوحدة التدريب المتنقلة بساحة الإمام الطيب بالقرنة، وتنظيم حفل لتسليم شهادات إتمام التدريب بقصر ثقافة مركز القرنة ، فى إطار خطة التدريب المهنى للعام 2023 / 2024 ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل بالمحافظات ، وزيادة عدد الدورات لتستوعب مزيد من الشباب الراغب فى التدريب لتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة او بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم .

وأوضح الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر فى تقريره للوزارة، انه حضر حفل التسليم نادي محمود سكرتير مركز القرنة نائباً عن رئيس المركز، ونجوى محمد مدير إدارة التدريب بالمديرية، ومحمد أحمد مدير المنطقة، وإيمان على عبد الحليم مدير إدارة البيئة وحماية الطفل بمركز القرنة ، مؤكداً استمرار المديرية فى توفير الدعم والمساندة للفتيات الخريجات بعد انتهاء التدريب سواء فى الحصول على فرصة عمل فى القطاع الخاص ، او مساعدتهم فى بدء مشروعهم الخاص بالتعاون والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات، متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق واستكمال مسيرة العمل وتطوير الذات واكتساب المهارات فى المهن التى تدربوا عليها لتكون مصدراً للدخل لتحسين مستويات المعيشة وتحقيق آمالهم وطموحاتهم.

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