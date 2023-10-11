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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زيلينسكي: نحن في الجزء الأخير من الحرب الأوكرانية

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
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أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن اعتقاده بأن ما يحدث الآن هو "الجزء الأخير من الحرب، وليس الجزء الأوسط".
وقال زيلينسكي - في مقابلة مع 4 صحفيين رومانيين، نقلتها قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الأربعاء- "لا أستطيع تحديد موعد محدد (لنهاية النزاع)، إلا أن هذا هو الجزء الأخير من الحرب، وليس الأوسط.. أعتقد أننا في الجزء الأخير.. لدينا هموم كثيرة، المال والسلاح، لكننا في الجزء الأخير، وهو الأصعب".
وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن رومانيا قدمت ذخيرة مدفعية إلى كييف، قائلا إن "المساعدة من رومانيا مهمة للغاية، فأنتم تعرفون ما نحتاج إليه، وقد تلقينا ذخيرة مدفعية، كنا نفتقر إليها.. إن الدول الغربية من كل مكان قد قامت بمساعدتنا، وأرسلت لنا أسلحة، وساعدتنا في ذلك بسلاح المدفعية.. وإذا تمكنت رومانيا من مساعدتنا بأنظمة الدفاع الجوي، سيكون ذلك أمرا رائعا، فلديكم أنظمة لا نملكها نحن".
وأوضح -ردا على سؤال ما إذا كانت كييف مستعدة للاعتراف بعدم وجود اللغة المولدوفية- "بصراحة، لا أرى مشكلة كونية في ذلك، بالنسبة لي ليست هذه مشكلة. أتفهم أن البعض يقولون إن مولدوفا هي رومانيا. بالنسبة لي ليست هذه مشكلة ملحة"، مشددا على أن الحكومة الأوكرانية ستجتمع وتتخذ قرارا فيما يتعلق بهذا الشأن، في غضون أسبوعين.
وعبر عن ميله إلى اتخاذ قرار بتعزيز الشراكة وحل هذه المشكلات قائلا - ردا على سؤال عما إذا كان سيترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة- "إذا استمرت الحرب، نعم. وإذا انتهت الحرب، لا. لا أستطيع الهروب أثناء الحرب".
وكان رئيس مجلس الوزراء الروماني مارسيل سيولاكو قد دعا في وقت سابق إلى الاعتراف بأن ما يسمى باللغة المولدوفية غير موجودة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة.
 

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الرئيس الأوكراني الجزء الأخير من الحرب زيلينسكي
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