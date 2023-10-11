الرئيس الأوكراني يصل إلى مقر الناتو لحضور اجتماعات مع وزراء دفاع الحلف

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء إلى بلجيكا، حيث سيعقد اجتماعات مع الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي "ناتو" ينس ستولتنبرج ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ويشارك في اجتماع مجموعة الدعم الدفاعي لأوكرانيا.

أعلن ذلك الرئيس الأوكراني في منشور على حسابه الشخصي بموقع إكس (تويتر سابقا)، بحسب وكالة أنباء أوكرينفورم الأوكرانية.

وكتب زيلينسكي: "زيارة مهمة إلى المقر الرئيسي لحلف شمال الأطلنطي لتعزيز قدرتنا على الصمود مع اقتراب فصل الشتاء. سألتقي مع ينس ستولتنبرج ولويد أوستن وألقي كلمة في اجتماع رامشتاين، التركيز الأساسي هو دفاعنا المشترك عن الحرية والشعب".

وهذا هو أول اجتماع لرامشتاين يحضره زيلينسكي شخصيا.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن هذا الاجتماع يأتي في الوقت الذي تسعى فيه أوكرانيا بشدة للحصول على المزيد من الأسلحة لمساعدة قواتها على استعادة الأراضي من القوات الروسية في أقرب وقت.

بدوره، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن للصحفيين المتوجهين معه إلى بروكسل إن عددا من الحلفاء سيعلنون عزمهم إرسال أسلحة إضافية وأشكال دعم أخرى إلى كييف.

