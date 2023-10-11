محافظ القاهرة: فوز 18 مشروعا بالعاصمة ضمن مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن المحافظة عقدت أكثر من 35 لقـاءًا مـا بـين ندوات ومحاضرات وورش عمل للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك بالمناطق والأحياء والمديريات، والجامعات ومراكز الشباب والمكتبات مما ترتب على حصول القاهرة على ٢٠٪ من إجمالى مشروعات الجمهوريـة التـي بلغـت 5600 مشــروع وعددهم ۹۲۹ مشروع.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم استبعاد المشروعات الغير مكتملة والغير مستوفاه ودراسـة ٥٢ مشـروع مكتمل وتنطبق عليهم الشروط وقد انتهت اللجنـة الي ترشيح 18 مشروع منهم بعـدد 3 مشـروعات في كـل فـئـة مـن فئات المبادرة الست .

وفي ختام كلمته أكد محافظ القاهرة على ضرورة الاستمرار في العمل الجاد مـن أجـل إنجاح المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكيةوالمشاركة بمشروعات تنافس في جذب استثمارات جديدة للجمهورية الجديدة، مع ما تملكه الدولة المصرية من كوادر وكفاءات.

وشهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة إحتفالية إعلان المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لإقليم القاهرة الكبرى فى دورتها الثانية ٢٠٢٣ والمقامة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، والسفير هشام بدر منسق عام المؤتمرات الدولية بوزارة التخطيط ورئيس اللجنة التنظيمية الوطنية ومنسق عام المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية. .