تشريح جثة طالب لقي مصرعه برصاصة طائشة في عرس بالشرقية

قررت نيابة منيا القمح اليوم تشريح جثة طالب لقي مصرعه متأثرًا باصابته بطلق نارى بالرأس أثناء تواجده رفقة والده فى حفل عرس أحدى أقاربه بقرية الأعراس بمنيا القمح وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "محمد ع م ع" 14 سنة طالب بالصف الثانى الإعدادى مقيم قرية الأعراس جثة هامدة إثر إصابته بطلق نارى بالرأس لفظ على إثره أنفاسه الأخيرة.

وتبين من التحريات الأولية أثناء تواجد الطالب رفقة والده فى حفل عرس إحدى اقارب والده قام "ي ال " 15 سنة طالب بالصف الثالث الاعدادى نجل عمة الطالب باللهو بسلاح نارى ابتهاجا بحفل العرس فخرجت منه طلقة أصابت الطالب فى رأسه وسقط على إثرها جثة هامدة وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة.

وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة وتحرر المحضر رقم 9294 إدارى مركز شرطة منيا القمح لسنة 2023 وإحالته للنيابة العامة التي قررت نقل جثمان المجنى عليه إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وتسليم الجثمان لذويه لدفنه.