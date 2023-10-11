بالفيديو.. تفاصيل انطلاق النسخة الخامسة من معرض تراثنا بمشاركة 1117 عارضًا

قال الدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، إن النسخة الحالية من معرض تراثنا هي الخامسة والتي يتم تنظيمها تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وأضاف "عباس" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن المعرض يؤكد اهتمام الدولة بهذه النوعية من المشروعات خاصة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص عمل، في ظل وجود عدد كبير من الحرفين الذين يمتهنوا هذه الحرف في مختلف ربوع الوطن في المحافظات المختلفة.

وتابع، أن الجديد في المعرض هذا العام 4 محاور، كما أن الطابع غير الرسمي هي السمة الغالبة في إطار تحفيز الدولة لاجمالي القطاع غير الرسمي للرسمي بتحفيزا لصناعين للدخول في القطاع الرسمي.

وأشار إلى أنه يوجد عدد كبير من الحرفين الذين يمتهنون الصناعات الموجودة بالمعرض فى مختلف أنحاء الوطن، موضحًا أنه يوجد بمعرض تراثنا هذا العام جناح خاص لتصدير صناعات الحرف.

رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، أن الصناعات الحرفية لها فرص عديدة على مستوى العالم، موضحًا أن هناك 1117 عارضا موجودين فى المعرض، 30% منهم لأول مرة يعرضون فى المعرض أو فى معارض أخرى.