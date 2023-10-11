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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع طالب في حادث تصادم بطريق نامول بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي طالب مصرعه في حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة ركاب على طريق نامول - مزلقان زكي، دائرة مركز شرطة طوخ في محافظة القليوبية، بسبب السرعة، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى قها المركزي وصرحت النيابة بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الحادث والتحفظ على الدراجه والسيارة وقائدها.

تلقى مأمور مركز شرطة طوخ بلاغا بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ركاب على طريق نامول - مزلقان ذكى دائرة المركز ووجود جثة.

جرى إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية وانتقلت قوة أمنية وتبين وقوع حادث بين دراجة نارية يقودها طالب يدعى "ج ط م" وسيارة ركاب بسبب السرعة وأسفر الحادث عن مصرع قائد الدراجة النارية، وجرى نقل الجثة للمستشفى.

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