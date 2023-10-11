انطلاق فعاليات منتدى السلطات الرقابية المختصة بسلامة الغذاء في القارة الأفريقية بالقاهرة

انطلق بالقاهرة صباح اليوم الأربعاء، منتدى السلطات الرقابية المختصة بسلامة الغذاء في القارة الأفريقية، تحت عنوان “الاجتماع التأسيسي للمنتدى الأفريقي للجهات الرقابية على الأغذية”، وذلك بالشراكة بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومفوضية الاتحاد الأفريقي (AUC)، بحضور الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء، وهاني بيرزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، والمهندس اشرف الجزايرلي رئيس غرف الصناعات الغذائية، وعدد من الخبراء والمسؤولين في مجال سلامة الغذاء من مختلف دول القارة.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين السلطات الرقابية في القارة الإفريقية فيما يتعلق بسلامة الغذاء، وسيتم خلال المنتدى مناقشة المواضيع المتعلقة بسلامة الغذاء في القارة الأفريقية، والتحديات التي تواجه القارة في توفير غذاء آمن، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مجال رصد ومراقبة جودة الغذاء.

ويشارك في المنتدى ممثلو 38 بلدا أريقيا، بالإضافة إلى ممثلين من معظم منظمات الأمم المتحدة المعنية بسلامة الأغذية، كما يحضر المنتدى ممثلون عن الهيئات التنظيمية الدولية لسلامة الأغذية من أمريكا الشمالية وأوروبا.

ويهدف الاجتماع التأسيسي إلى وضع أسس المنتدى الإفريقي للجهات الرقابية على الأغذية وتحديد أولوياته وخططه المستقبلية، ومن المتوقع أن يتم خلال الاجتماع تبادل المعرفة والخبرات، واستعراض التحديات والفرص المتعلقة بسلامة الغذاء مع والعمل علي جعل القارة السمراء سلة الغذاء في العالم.