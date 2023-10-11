ads
الأربعاء 11 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

انطلاق فعاليات منتدى السلطات الرقابية المختصة بسلامة الغذاء في القارة الأفريقية بالقاهرة

انطلاق منتدى سلامة
انطلاق منتدى سلامة الغذاء في افريقيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انطلق بالقاهرة صباح اليوم الأربعاء، منتدى السلطات الرقابية المختصة بسلامة الغذاء في القارة الأفريقية، تحت عنوان “الاجتماع التأسيسي للمنتدى الأفريقي للجهات الرقابية على الأغذية”، وذلك بالشراكة بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء  ومفوضية الاتحاد الأفريقي (AUC)، بحضور الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء، وهاني بيرزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، والمهندس اشرف الجزايرلي رئيس غرف الصناعات الغذائية، وعدد من الخبراء والمسؤولين في مجال سلامة الغذاء من مختلف دول القارة.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين السلطات الرقابية في القارة الإفريقية فيما يتعلق بسلامة الغذاء، وسيتم خلال المنتدى مناقشة المواضيع المتعلقة بسلامة الغذاء في القارة الأفريقية، والتحديات التي تواجه القارة في توفير غذاء آمن، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مجال رصد ومراقبة جودة الغذاء.

ويشارك في المنتدى ممثلو 38 بلدا أريقيا، بالإضافة إلى ممثلين من معظم منظمات الأمم المتحدة المعنية بسلامة الأغذية، كما يحضر المنتدى ممثلون عن الهيئات التنظيمية الدولية لسلامة الأغذية من أمريكا الشمالية وأوروبا.

ويهدف الاجتماع التأسيسي إلى وضع أسس المنتدى الإفريقي للجهات الرقابية على الأغذية وتحديد أولوياته وخططه المستقبلية، ومن المتوقع أن يتم خلال الاجتماع تبادل المعرفة والخبرات، واستعراض التحديات والفرص المتعلقة بسلامة الغذاء مع والعمل علي  جعل القارة السمراء سلة الغذاء في العالم.

ads
منتدى السلطات الرقابية المختصة بسلامة الغذاء في القارة الإفريقية مصر تستضيف منتدى السلطات الرقابية المختصة بسلامة الغذاء الاجتماع التأسيسي للمنتدى الإفريقي للجهات الرقابية على الأغذية تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين السلطات الرقابية رصد ومراقبة جودة الغذاء
ads