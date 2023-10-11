المخرج خالد جلال: نبحث في خطة 2024 عن مشروعات مسرحية تفجر طاقات إبداعية جادة

عقد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، اجتماعا أمس الثلاثاء، مع الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد، الدكتور أسامة مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس، والفنان عادل الكومي مدير فرقة القومي للأطفال.

وجاء الاجتماع لمناقشة خطة الفرق الثلاثة خلال الفترة المقبلة واستكمال العروض التي تم الإعلان عنها مطلع يناير الماضي، تحت شعار "2023 مسرح جديد وعام جديد"، والوقوف على تفاصيل العروض المسرحية المزمع تقديمها خلال العام المقبل 2024 .

وأكد المخرج خالد جلال، خلال الاجتماع، أهمية تنوع المخرجين والفنانين المشاركين بالمشروعات المقدمة، بالإضافة إلى البحث عن مشروعات تفجر طاقات إبداعية جادة ومتميزة، وإنتاج عروض للأطفال تستعيد تألق مسرح الطفل وجذبه لمسرح الدولة.

ويأتى الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات التى تعقد لإعداد خطة البيت الفني للمسرح لعام 2024، وتقييم ومراجعة ما قدم خلال العام الجاري من نشاط البيت الفني للمسرح.